День города отметили в Дмитрове

29 августа жители ярко и масштабно отпраздновали 872-ю годовщину со дня основания города. Торжества объединили гостей всех возрастов и охватили центральные улицы и площади.

Праздник начался с освящения Спасской церкви — храма, заложенного в 2014 году, где работают воскресная школа, центр творчества «Фавор» и благотворительный центр «Из добрых рук». Затем на Торговой площади стартовало шествие трудовых коллективов — в колонне прошли более 1500 человек, включая делегации округа-побратима Пуховичского района из Белоруссии и представителей подводной лодки «Дмитров».

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что Дмитров всегда славился ярмарками и праздниками, и традиция продолжается: для гостей организовали торговлю изделиями местных мастеров, спортивный турнир по стритболу и множество активностей для детей.

После видеоприветствия губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялась официальная часть: Михаил Шувалов поздравил жителей, вручил награды и присвоил почетные звания землякам. С поздравлениями выступили депутаты Государственной думы и Московской областной Думы, командир подводной лодки «Дмитров» и гости из Белоруссии.

Делегации возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и памятнику участникам СВО. В церемонии участвовали и молодожены Константин и Карина, заключившие брак в День города — глава округа поздравил их с двойным праздником.

Для гостей работали мастер-классы, танцевальная площадка и ярмарка. Праздник стал ярким подтверждением того, что Дмитров — город с богатой историей, сильными традициями и неравнодушными жителями, которые вместе создают его будущее.