День города отметили в Дедовске

На 85-летии Дедовска известная певица Юлия Савичева исполнила свои хиты. На сцене она не только пела, но и танцевала, играла на гитаре и барабанах. Ее выступление ждали с нетерпением все местные жители.

На концерте посетители подпевали вместе с исполнительницей. В завершении певица спустилась к толпе и пообщалась с фанатами.

«Это было круто. Мощно. Ее выступление заряжает. Мне очень понравилось то, что она была максимально настроена к людям», — поделились впечатлениями местные жители.

Также певица поздравила всех с Днем города.

«Хотелось бы пожелать, чтобы люди, которые живут у вас в городе, чувствовали себя комфортно, как у себя дома, и всегда хотели вернуться», — добавила она.

Целый день в Дедовске в парке Фабричный, на роллердроме и на центральной площади была насыщенная программа. Для детей устроили мастер-классы, представление «Маленький принц», концерт ансамбля «Русские узоры», цирковое шоу на роликах, выступление суперфиналиста шоу «Голос» Ива Набиева и группы «Менхаузен».