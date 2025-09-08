День города отметили в Чехове

Почти 50 тысяч жителей и гостей округа приняли участие в праздничных мероприятиях. На различных локациях с утра до вечера проходила обширная культурная и спортивная программа.

Насыщенная программа прошла на основных спортивных объектах города. Более тысячи участников собрал традиционный «Лопасненский забег», на стадионе «Гидросталь» состоялся товарищеский матч со звездами футбола и эстрады, в Ледовом дворце — Кубок по хоккею, на стадионе «Химик» — фестиваль единоборств. А в учреждении «Олимпийский» жители увидели шоу стритрейсеров «Чеховский форсаж» и покатались на дрифт-такси. В спортивных учреждениях в течение дня проходили соревнования по боксу, гандболу, баскетболу, настольному теннису и пляжному волейболу.

Торжественные мероприятия, посвященные 71-летию города, начались с молебна в Анно-Зачатьевской церкви. Глава округа Михаил Собакин с жителями, юнармейцами, ветеранами, волонтерами и депутатами возложили цветы к памятникам Антона Чехова, Алексея Прокина и Танку Т-34.

На набережной реки Теребенка для детей и молодежи провели анимационный фестиваль, военно-патриотические интерактивы и мастер-классы. В микрорайоне Венюково состоялся концерт с участием творческих коллективов округа.

Городской парк культуры и отдыха принял более 10 тысяч человек разных возрастов. В течение дня здесь работали 30 развлекательных локаций. Так, впервые прошел гастрофестиваль «Чеховская кухня» с дегустацией блюд по рецептам Антона Чехова. А местные повары провели мастер-класс по приготовлению сыра. С днем города жителей поздравил Алексей Глызин, на сцене у пруда отгремел фестиваль «Парк-Рок» с файер-шоу в финале.

«От всей души поздравляю жителей города Чехов с Днем города. Сегодня организован замечательный праздник. Очень много интересных коллективов, музыки, танцев, мастер-класс по производству настоящего сыра, где на наших глазах рождалось чудо. Повеселились сегодня от души, все счастливы — и дети, и взрослые. Организация на высшем уровне», — поделилась впечатлениями местный житель Лариса Маренкина.

Завершились мероприятия на Советской площади большим концертом с участием группы IOWA.

«Я благодарю всех, кто помогал в организации праздника. Отдельная признательность — правоохранительным органам и спасателям, дежурившим медикам и сотрудникам коммунальных служб за ваш профессионализм, который позволил провести нам праздник комфортно и безопасно. Спасибо всем жителям и гостям округа, всем, кто разделил с нами День рождения любимого города!» — отметил Михаил Собакин.