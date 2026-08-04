День города отметили в Апрелевке Наро-Фоминского округа
Апрелевка отметила 65-летие с момента получения статуса города. Главными событиями праздника стали премьера гимна, чествование выдающихся жителей и большая концертная программа.
Городом Апрелевка стала в 1961-м — в год полета Юрия Гагарина в космос. Сегодня Апрелевка — один из активно развивающихся городов Наро-Фоминского округа. Историю хранят и жители, среди которых известный фотожурналист Юрий Инякин. В Апрелевке он живет с 1971 года.
В Апрелевке строят новые объекты, благоустраивают дворы и создают места для отдыха жителей.
«Этот праздник — прекрасная возможность сказать теплые слова о родном городе, его истории и людях, которые своим трудом делают Апрелевку уникальной. Сегодня город уверенно движется вперед», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова.
В День города состоялась церемония награждения жителей, которые внесли большой вклад в развитие Апрелевки. Горожан поздравил заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.
Особенным этот день стал для юных жителей Апрелевки, которые получили первый паспорт гражданина России. Завершился праздник большим концертом. Для жителей выступили местные коллективы, кавер-группа «Копи-паст», ансамбль «Лейся, песня» и группа «Тутси».