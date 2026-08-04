День города отметили в Апрелевке Наро-Фоминского округа

Городом Апрелевка стала в 1961-м — в год полета Юрия Гагарина в космос. Сегодня Апрелевка — один из активно развивающихся городов Наро-Фоминского округа. Историю хранят и жители, среди которых известный фотожурналист Юрий Инякин. В Апрелевке он живет с 1971 года.

В Апрелевке строят новые объекты, благоустраивают дворы и создают места для отдыха жителей.

«Этот праздник — прекрасная возможность сказать теплые слова о родном городе, его истории и людях, которые своим трудом делают Апрелевку уникальной. Сегодня город уверенно движется вперед», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова.