День города отметили на площади у ДК «Исток» во Фрязине

Празднование Дня города началось в Лесопарке. Для гостей организовали ярмарку товаров ручной работы и творческие мастер-классы, а также благотворительную акцию «Письмо солдату».

Также прошли турниры по шахматам и мини-футболу, а на спортивной площадке «Фрязино» — закрытие сезона по стритболу.

На площади у ДК «Исток» выступил Государственный ансамбль «Садко» и лучшие творческие коллективы города. Вечером со сцены прозвучали хиты в исполнении Влада Кудинова и звезд рок-группы «Пламя», выступили гитарист Владимир Кормилицын и кавер-группа Rock FM, диджеи СашаЭпштейн и DIMM.