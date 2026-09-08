День города отметили в Яхроме

Торжества начались у мемориала «Героям‑яхромчанам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны». Заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков напомнил, что Яхрома — это город с характером, город сильных людей. Именно здесь в 1941 году фашисты были остановлены подступах к Москве. После минуты молчания участники церемонии возложили живые цветы к монументу и стеле «Яхрома — населенный пункт воинской доблести».

На главной праздничной сцене в парке имени Лямина чествовали учителей, медицинских и социальных работников, деятелей культуры. За добросовестный труд и вклад в развитие муниципалитета им вручили почетные грамоты и благодарственные письма от главы округа.