День города отметили в Яхроме
Яхрома отпраздновала 86-летие. Центром праздничных мероприятий стал городской парк имени И. А. Лямина.
Торжества начались у мемориала «Героям‑яхромчанам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны». Заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков напомнил, что Яхрома — это город с характером, город сильных людей. Именно здесь в 1941 году фашисты были остановлены подступах к Москве. После минуты молчания участники церемонии возложили живые цветы к монументу и стеле «Яхрома — населенный пункт воинской доблести».
На главной праздничной сцене в парке имени Лямина чествовали учителей, медицинских и социальных работников, деятелей культуры. За добросовестный труд и вклад в развитие муниципалитета им вручили почетные грамоты и благодарственные письма от главы округа.
Особым моментом праздника стало поздравление пар, отмечающих в этом году «золотую свадьбу»: Владимира и Марии Лапшовых, а также Александра и Елены Вязгиных. Им вручили памятные подарки.
В парке работали интерактивные площадки, а местные мастерицы представили свои авторские изделия. Музыкальным подарком жителям стала песня о Яхроме в исполнении старшего хора «Концертино» Дмитровской детской школы искусств.