День фольклора отметили в Дубне

В честь Дня фольклора на площади перед Дворцом культуры «Октябрь» в Дубне прошли праздничные гулянья. Жители поучаствовали в мастер-классах, играх, хороводах.

Все желающие смогли примерить на себя традиционные русские костюмы и сделать снимки в фотозоне.

«Мы проводим этот праздник в первую очередь для того, чтобы познакомить людей с русской культурой, показать ее во всей красе. В этом году мы сделали упор на обычаи всех народов России. Мы хотим, чтобы в Дубне была просветительская деятельность в области фольклора», — подчеркнул организатор праздника Станислав Андреев.

Гости мероприятия изучали основы мезенской росписи и гжели. Каждый участник мог разрисовать и унести домой небольшой сувенир. Собравшихся угощали чаем со сладостями. Отметим, что праздник проводят в Дубне уже в третий раз.

«После благоустройства улица Центральная и площадь у Дворца культуры „Октябрь“ стали не только одними из главных площадок для проведения массовых праздников в Дубне, но и точкой притяжения для всех жителей», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.