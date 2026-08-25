День флага России отметили в Солнечногорске

22 и 23 августа городской парк культуры и отдыха, а также набережная озера Сенеж стали площадками для праздничной программы. События организовали в рамках марафона единства под темой «Единство державы».

Для жителей и гостей округа организовали творческие мастер-классы, интерактивные и спортивные программы и патриотические акции. Участники познакомились с тематическими выставками, посетили ярмарку и сфотографировались в специально оформленных зонах.

На набережной состоялась «Зарядка с чемпионом», присоединиться к которой могли все желающие. Открытую тренировку провел Иван Хорьков — призер первенства России, многократный победитель всероссийских соревнований по дзюдо и тренер-преподаватель спортивной школы № 2.

Для юных участников подготовили занятия по росписи деревянных матрешек и созданию символических топперов в цветах российского триколора. Праздничную программу дополнили концертные номера, «Живой флаг» на воде, исторический квест «Путь империи», краеведческий квиз «Тайны города» и лекция «Улицы героев».

Отдельную выставку посвятили культурному коду округа и местной истории. В экспозиции рассказали об известных личностях, которые жили или создавали свои произведения в городе и его окрестностях.

«Наш триколор объединяет поколения, напоминает об истории страны, ее достижениях, победах и людях, которые своим трудом, талантом и мужеством создают настоящее и будущее России. Под этим флагом наши защитники отстаивают интересы Отечества, а миллионы граждан ежедневно работают на благо своей Родины», — подчеркнул глава округа Константин Михальков.

В конце первого дня гости посмотрели фильм «Туда» под открытым небом, а 23 августа выступила школа музыки «Гитарус».