День флага России отметили в Лобне

Основной площадкой праздника стал центральный парк. Горожан приветствовали глава округа Анна Кротова и почетные гости, а юные артисты из театра танца «Антре» развернули большое полотнище триколора.

Взрослые и дети собрались вместе, чтобы принять участие в патриотическом празднике. Анна Кротова поздравила горожан с Днем Государственного флага России, пожелав, чтобы триколор всегда развевался над мирным небом.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес альпинистов Тараса и Екатерины Душковых, которые в этом году развернули флаг Лобни на пике Ленина (7134 метра) в Центральной Азии, а до этого — на Эльбрусе. Тарас признался, что на вершине Памира испытал огромное чувство гордости за родной город.

На празднике чествовали и волонтеров. Арина Попова недавно вернулась из Луганска, где помогала медицинским работникам в военном госпитале. Она рассказала, что каждый раз, отправляясь в поездку, брала с собой флаг города и флаг страны.

На сцене выступили лучшие артисты города, а для гостей организовали спортивные соревнования, мастер-классы, творческие мастерские и викторины, посвященные главному символу славы и гордости за свою страну.