День физкультурника провели на 4 площадках в Раменском

Празднование Дня физкультурника в городском округе Раменское проходило на четырех площадках. Гости мероприятия проходили квесты по спортивным локациям, участвовали в турнирах по шашкам и шахматам, занимались йогой на свежем воздухе и соревновались в разных видах спорта.

Центром празднования Дня физкультурника стал стадион «Красное Знамя» в городе Раменское. Там в 10:00 стартовала зарядка под руководством раменских легкоатлеток Вероники Архиповой и Татьяны Юсовой. В ней участвовали воспитанники спортивных школ, члены клуба «Активное долголетие» и гости праздника.

Председатель комитета по спорту и молодежной политике Раменского Александр Зайцев поприветствовал собравшихся со сцены.

«Раменский городской округ — это самый спортивный округ Московской области, и мы с вами сделаем все возможное, чтобы это были не просто слова, но и действительно это было дело», — сказал он.

Добровольцы Подмосковья раздавали жителям листовки-путеводители на входе стадиона «Красное Знамя». Гостям праздника предлагали пройти квест по спортивным локациям стадиона, а после прохождения каждой спортивной точки на листовке ставили отметку. Обойдя все локации, участник получал возможность поучаствовать в лотерее с призами.

Горожане занимались йогой на свежем воздухе, на специальной площадке играли в панна-футбол, сражались в турнирах по шахматам и шашкам. Для любителей компьютерных игр организаторы поставили шатер, в котором проводили киберспортивные турниры по FIFА и Mortal Combat.