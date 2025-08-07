День физкультурника пройдет в лесопарке во Фрязине

В лесопарке во Фрязине пройдет областной фестиваль спорта «Победа». Для гостей подготовили насыщенную программу, в том числе показательные выступления от спортивных школ и игру в шахматы.

Для гостей праздника подготовили насыщенную программу. В 9:00 начнется баскетбольный матч среди участников клуба «Активное долголетие». В 11:00 клуб AVATAR ARENA организует уникальную зону виртуальной реальности перед парковкой. Гости смогут познакомиться с современными технологиями и испытать новые эмоции.

В 11:20 у сцены выступит студия современного танца EAST-WEST, после пройдет церемония награждения сотрудников. Отличившимся вручат благодарности от Министерства спорта Московкой области. Далее воспитанники спортивной школы «Олимп» продемонстрируют мастерство по дзюдо и тхэквондо.

Школа «Фрязино» организует шахматный турнир в 12:00, а юные гимнастки в это же время проведут показательные выступления.

Фестиваль «Победа» — праздник спорта, где каждый сможет провести время с семьей и найти новые увлечения. Гостей и жителей округа приглашают на мероприятие 9 августа.