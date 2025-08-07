День физкультурника пройдет в Егорьевске 9 августа

Егорьевск приглашает жителей и гостей присоединиться к масштабному празднованию Дня физкультурника, который охватит как городские, так и сельские территории. Глава муниципалитета Дмитрий Викулов лично анонсировал программу мероприятий, подчеркнув важность поддержки спорта и здорового образа жизни в округе.
Центральным местом празднования станет стадион спортивной школы «Виктория». Здесь в 09:00 состоится торжественная церемония открытия.
Сразу после торжественной части на стадионе начнутся показательные выступления спортсменов, представляющих различные виды спорта. Параллельно с показательными выступлениями пройдет турнир по баскетболу 3*3.
Праздничные мероприятия начнутся еще до субботы. Уже в четверг, 7 августа, любителей спорта ждут предварительные соревнования. В деревне Юрцово в 16:00 стартует спортивный праздник «Физкульт — Ура!».
