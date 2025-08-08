День физкультурника отметят во Фрязинском лесопарке 9 августа

В субботу, 9 августа, Фрязинский лесопарк распахнет свои двери для всех любителей спорта и активного отдыха, превратившись в масштабную спортивную арену. Администрация муниципалитета приглашает жителей и гостей на фестиваль «Победа», посвященный Дню физкультурника.

Программа праздника начнется в 9 утра с баскетбольного турнира, в котором примут участие представители клуба «Активное долголетие».

С 11:00 гостей фестиваля ждет знакомство с новейшими технологиями в зоне виртуальной реальности, организованной клубом AVATAR ARENA.

Поклонников зрелищных выступлений порадуют показательные номера от студии современного танца. Также свои навыки и мастерство продемонстрируют воспитанники спортивной школы «Олимп», которые покажут приемы и техники в дзюдо и тхэквондо. Особое внимание организаторы уделили интеллектуальным видам спорта. В 12:00 начнется сеанс одновременной игры в шахматы. Все желающие смогут сразиться в интеллектуальной дуэли с мастерами шахматного искусства. Параллельно на комплексной площадке можно будет увидеть выступления гимнасток, а также баскетбольные матчи с участием местных спортсменов.