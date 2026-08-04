День физкультурника отметят в Солнечногорске 8 августа

Жителей и гостей Солнечногорска приглашают на празднование Дня физкультурника. В этом году мероприятие запланировано на субботу, 8 августа, и обещает стать одним из самых масштабных за последние годы.

Основные события развернутся на стадионе «Металлург» и в городском парке. Программа 2026 года отличается от предыдущих лет: акцент сделан не только на классические виды спорта, но и на вовлечение большего числа людей через новые форматы. Впервые в рамках праздника пройдет летний Кубок Дворовой лиги Солнечногорска (4×4) — проект, который объединит уличные команды со всего округа и даст им возможность сыграть на профессиональном поле.

Любители зрелищных видов спорта смогут насладиться суперпоединками по единоборствам. Также будут представлены новые направления: сап-серфинг познакомит участников с одним из самых быстрорастущих летних видов спорта на воде, а секция большого тенниса проведет открытый показательный день для детей и взрослых.

Традиционные виды спорта также займут важное место в программе. Будут организованы турниры по баскетболу 3×3, волейболу, настольному теннису и армспорту, где пройдут обучающие мастер-классы от титулованных атлетов. Особое внимание будет уделено инклюзивности: состоятся соревнования по адаптивным видам спорта. Для семейных команд подготовлен блок «Веселый стадион», включающий выполнение нормативов ГТО всей семьей, аквагрим и интерактивные зоны.

«День физкультурника для нас — это фестиваль здоровья, который объединяет поколения. Мы видим, как растет интерес жителей к спорту, и поэтому каждый год расширяем программу. Важно показать, что спорт доступен каждому, независимо от возраста и уровня подготовки. Приходите всей семьей! Солнечногорск — это территория здоровья, энергии и побед, и 8 августа мы докажем это делом», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В 12:00 состоится торжественное открытие с награждением лучших спортсменов, тренеров, ветеранов и работников спортивной отрасли. А сразу после открытия пройдет масштабная «Зарядка с чемпионом» под руководством приглашенных мастеров спорта. Основные спортивные активности начнутся раньше — двери стадиона откроются для посетителей в 09:00.