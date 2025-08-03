День физкультурника отметят на стадионе «Орбита» в Дзержинском 9 августа

В рамках празднования Дня физкультурника жители смогут сдать нормативы ГТО. Помимо этого, для гостей подготовят показательные выступления спортивных федераций.

«Среди нормативов комплекса — бег на различные дистанции, прыжок в длину с места, челночный бег, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание спортивных снарядов», — сообщил руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров.

Основными площадками, где отметят День физкультурника, станут стадионы «Урожай» в Томилине и «Орбита» в Дзержинском. Там пройдут показательные вступления спортивных федераций, клубов и школ округа, а также соревнования по аквафутболу, большому теннису, баскетболу и силовому многоборью.

Отметим, День физкультурника празднуют каждую вторую субботу августа.