День физкультурника отметили в Павлово-Посадском округе

Главный спортивный праздник года прошел под девизом «Быстрее! Выше! Сильнее!». Преданные своему делу тренеры, ветераны и спортсмены-общественники, воспитанники спортивных школ, все, кто любит спорт и ведет активный образ жизни, собрались на стадионах в Павловском Посаде и Электрогорске.

На торжественной церемонии наградили тех, кто своими результатами и достижениями прославляет Павлово-Посадский округ, вносит неоценимый вклад в развитие физкультуры и спорт и прививает любовь к здоровому образу жизни молодежи. Почетные грамоты и подарки вручали заместитель главы округа Светлана Аргунова, начальник Управления по культуре и работе с молодежью Александр Дяченко, а также исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина

Праздничная программа включала различные спортивные активности и соревнования по футболу, волейболу, стритболу, городам и другим дисциплинам.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов поздравил спортсменов с Днем физкультурника и пожелал не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели и покорять новые вершины. «Пусть дух спорта и здорового образа жизни всегда живет в нашем округе! Вместе мы — сила!» — подчеркнул руководитель муниципалитета.