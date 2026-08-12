День физкультурника отметили в Красногорске

День физкультурника в Путилкове отметили, как и полагается, в спортивной форме и бодром настроении. На стадионе «Вершины» состоялись легкоатлетические забеги и футбольный турнир среди любительских команд.

Автором идеи мероприятия стал депутат Государственной думы Сергей Колунов.

«Много детей, потому что люди пришли с семьями. Я помню, в прошлом году мы так же организовали кубок по футболу еще и среди мам. Тоже было очень много людей и достаточно много эмоций. В любом случае, спорт дарит эмоции. Выходной день лучше провести на свежем воздухе, с семьей, нежели сидеть дома. Поэтому прекрасная идея, будем продолжать», — отметил Сергей Колунов.

Футбольный кубок завоевала команда «Большое Путилково». Участники считают, что их триумф стал результатом системных тренировок. «Время на любимое дело всегда найдется. Вечером после работы собираемся. Мне кажется, не составит труда найти полтора часа для спорта в своей жизни», — сказал капитан команды «Большое Путилково» Кирилл Иванов.

Физкультурой и спортом в Красногорске сегодня занимаются более 200 тысяч человек. Бег, йога, футбол, хоккей, плавание — видов активностей много. Главное — желание двигаться и быть в форме.