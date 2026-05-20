День фармацевтического работника отметили в Химках

В Химках 19 мая отметили День фармацевтического работника. Глава округа Инна Федотова и депутат Госдумы Денис Кравченко вручили награды сотрудникам Научно-производственного центра «Фармзащита».

Торжественная церемония прошла на площадке Федерального государственного унитарного предприятия НПЦ «Фармзащита» ФМБА России. Лучших сотрудников отметили за вклад в развитие отечественной фармацевики и многолетнюю профессиональную работу. В адрес коллектива прозвучали слова благодарности за участие в создании и выпуске лекарственных препаратов, которые поставляют в разные регионы страны.

Сегодня предприятие остается одним из ведущих представителей отрасли. В центре разрабатывают и производят более 50 наименований лекарств. Продукцию используют в медицинских учреждениях по всей России. На протяжении более 30 лет специалисты центра участвуют в развитии фармацевического направления и научных разработок.

«Химки гордятся такими предприятиями и специалистами — людьми, чей труд укрепляет здоровье и будущее страны», — сказала глава городского округа Химки Инна Федотова.

Во время церемонии сотрудники получили благодарности и почетные награды. Представители округа и федерального парламента подчеркнули значимость работы специалистов, которые ежедневно участвуют в создании востребованных препаратов и поддерживают стабильную работу производства.

«Ваш труд бесценен, и мы гордимся тем, что в нашем городе и стране работают такие замечательные специалисты», — отметил депутат Государственной Думы Денис Кравченко.

В завершение коллективу Научно-производственного центра «Фармзащита» пожелали новых научных достижений, успешной реализации проектов и дальнейшего развития предприятия.