День экологических знаний отметят 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, отмечается День экологических знаний. Праздник появился в 1992 году на конференции ООН, его цель — повысить экологическую грамотность людей и сформировать бережное отношение к природе.

Министерство экологии и природопользования Московской области активно занимается вопросами экологического просвещения. Уже шесть лет в регионе проходит Ярмарка экологических проектов, которая привлекает все больше участников с уникальными инициативами.

«Сейчас мы проводим отбор заявок, который завершится 26 апреля. Так что еще не поздно прислать нам свою идею», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ведется активная работа и с муниципалитетами. За этот год в различных экологических акциях приняли участие более 270 тысяч жителей. По словам Виталия Мосина, останавливаться на этом не будут — в 2026 году планируется проводить уникальные мероприятия и повышать вовлеченность жителей в вопросы экологии.