День эколога отметили на берегу Малаховского озера в Люберцах
Игры, интерактивы для детей и полезные занятия для взрослых организовали на берегу Малаховского озера в Люберцах. В живописной зеленой зоне масштабно отметили День эколога.
«Экология — это наша с вами совместная ответственность. То, как мы с вами будем жить и сохранять нашу природу, будет зависеть, как будут жить дети после нас», — сказал председатель Совета депутатов Петр Ульянов.
Во время праздника выпустили в водоем карпов семи разных видов. Их выбирали, стараясь не нарушить экосистему озера, а также учитывали пожелания жителей.
«Большая просьба к рыбакам: если поймали обычного карпа, вы с ним можете делать все, что хотите. Если поймали золотую рыбку, ее нужно выпустить обратно в реку. В День эколога в озеро выпустили две тысячи мальков разных видов. Прежде чем поселить новых обитателей, на водном объекте провели многоступенчатую очистку», — уточнил руководитель проекта «Беличья тропа» Руслан Аюпов.
Малаховское озеро — это запруда на реке Македонка.
«В прошлом году были проведены серьезные работы по расчистке, было извлечено большое количество донных отложений, была приведена в порядок береговая линия», — уточнила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Ирина Курчигина.
В Люберцах экологии уделяют больше внимание. В рамках праздника очистили реку Македонку. Состояние любимых мест отдыха люберчан и водоемов — на особом контроле у главы округа. Жители активно поддерживают инициативы администрации. Они поучаствовали в высадке растений.
«Мы сажаем декоративный злак — веник. Интересен он тем, что в конце июня на растении появляются красивые метелки, которые сохраняют декоративный эффект практически до самых заморозков», — сказала Екатерина Галкина.
Для юных участников тоже была организована посадка растений. Теперь в парке появилось 180 новых саженцев.
«Микрозелень очень полезна для организма. Сегодня каждый желающий может попробовать себя в посадке микрозелени», — добавила активистка «Молодой гвардии» Альмира Сотикова.
Дети поучаствовали в викторинах, конкурсах и интерактивной программе. Победители получили экорубли, которые обменяли на стильные сувениры. Тех, кто проголодался, угощали панкейками с малиной и освежающим лимонадом.