День эколога отметили на берегу Малаховского озера в Люберцах

Игры, интерактивы для детей и полезные занятия для взрослых организовали на берегу Малаховского озера в Люберцах. В живописной зеленой зоне масштабно отметили День эколога.

«Экология — это наша с вами совместная ответственность. То, как мы с вами будем жить и сохранять нашу природу, будет зависеть, как будут жить дети после нас», — сказал председатель Совета депутатов Петр Ульянов.

Во время праздника выпустили в водоем карпов семи разных видов. Их выбирали, стараясь не нарушить экосистему озера, а также учитывали пожелания жителей.

«Большая просьба к рыбакам: если поймали обычного карпа, вы с ним можете делать все, что хотите. Если поймали золотую рыбку, ее нужно выпустить обратно в реку. В День эколога в озеро выпустили две тысячи мальков разных видов. Прежде чем поселить новых обитателей, на водном объекте провели многоступенчатую очистку», — уточнил руководитель проекта «Беличья тропа» Руслан Аюпов.

Малаховское озеро — это запруда на реке Македонка.

«В прошлом году были проведены серьезные работы по расчистке, было извлечено большое количество донных отложений, была приведена в порядок береговая линия», — уточнила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Ирина Курчигина.