День единения народов России и Белоруссии отметили в Химках

В городе прошли праздничные концерты и лекции, приуроченные ко Дню единения народов России и Белоруссии. Химчанам рассказали об истории праздника и его значении, а также подготовили творческие программы с выступлениями артистов.

Одно из мероприятий состоялось в Доме культуры «Контакт», где для гостей организовали концерт с участием ансамбля «21 ВЕК» и тематическую встречу. В мероприятии приняли участие заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев и директор ДК «Контакт» Алина Шалимова. Гостям рассказали об истории праздника, его истоках и важности укрепления связей между двумя государствами.

«День единения народов России и Белоруссии символизирует дружбу и сотрудничество между нашими странами. Эта дата была установлена в 2002 году после подписания Договора о Союзе Беларуси и России, который укрепляет политические, экономические и культурные связи», — отметила Алина Шалимова.

Еще одна встреча, посвященная этой дате, состоялась в «Школе равных возможностей». Здесь для жителей города организовали лекцию о происхождении праздника. Все мероприятия проходили под лозунгом «Успех в единстве поколений» в рамках масштабной патриотической программы.

«Замечательно, что в нашем округе реализуют это патриотическое движение. Именно благодаря нему у химчан появилась возможность регулярно принимать участие в разных тематических мероприятиях, на которых горожан знакомят со знаковыми датами из истории нашей страны», — подчеркнул Александр Васильев.

По словам муниципального депутата Галины Болотовой, патриотическая программа, охватывающая такие мероприятия, действует в Химках с июля прошлого года. За это время для жителей города организовали более 1000 тематических встреч.