День единения народов России и Белоруссии отметили в Балашихе

Торжественное мероприятие под лозунгом «Успех в единстве поколений», посвященное Дню единения народов России и Белоруссии, прошло в Балашихе. Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов поздравил присутствующих с важной датой в истории двух стран.

2 апреля 1996 года президенты России и Белоруссии подписали договор об образовании Сообщества Белоруссии и России, что стало основой для дальнейшей интеграции. В 1999 году был подписан договор о создании Союзного государства, вступивший в силу в начале 2000 года.

«Надо помнить свою историю и уважать наших предков, которые были едины. Если мы хотим быть их достойны, то давайте просто будем единым народом», — сказал Тарас Ефимов.

В ходе мероприятия парламентарий вручил учителям награды Московской областной думы, партбилет «Единой России» Ирине Рябцевой и удостоверение сторонника партии Ирине Смирновой.

День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля, символизируя братство и сотрудничество двух стран.