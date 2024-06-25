День двора отметили творческой программой в микрорайоне Строитель в Мытищах

День двора в Мытищах отметили жители домов по второй Институтской улице микрорайона Строитель. Традиционно праздник прошел с развлекательной программой, творческими выступлениями и угощениями.

Отмечать День двора в Мытищах стало традицией. В этот раз его отпраздновали его песнями, конкурсами с призами и угощениями. Творческую программу организовали коллективы культурно-информационного центра «Леонидовка» и молодежного центра «Импульс». От лица главы округа Юлии Купецкой жителей поздравила заместитель главы Мытищ Ольга Сидоркина. Самых активных жильцов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

«Наш микрорайон достаточно молодой, но мы уже все успели сдружиться. Знаем друг друга, наши дети вместе учатся, вместе гуляют, и праздники мы организуем общие для всех. Спасибо администрации округа за помощь в проведении такого замечательного мероприятия», — прокомментировала руководитель ТОС «Спутник» Мария Тябут.

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