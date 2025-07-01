День дружбы и единения славян отпраздновали в Химках

Праздник в честь Дня дружбы и единения славян провели во дворе дома № 15 на Зеленой улице в Химках. Участие в нем приняли активные жители и семьи с детьми.

Жители деревни Юрлово присоединились к праздничной программе на свежем воздухе. Для них подготовили конкурсы, задорные народные песни, традиционные танцы и веселые гуляния. Семейные развлечения погрузили собравшихся в атмосферу национальной культуры.

«Этот праздник напоминает нам о глубоких корнях единого народа, сплоченного общей историей, верой, языком и традициями. Важнейшее значение имеет память о героизме наших предков, которые одержали победу в тяжелой борьбе за свободу и мир», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Напомним, что праздник в честь Дня дружбы и единения славян провели в рамках масштабной общественной программы, цель которой — сохранить историческое и культурное наследие страны.