День донора провели в Жуковском

По словам организаторов, среди них было семеро новичков — тех, кто впервые решился стать донором. Для каждого добровольца, прежде чем допустить к процедуре, медицинские специалисты провели всесторонний медицинский осмотр. Врачи измеряли уровень гемоглобина, проверяли отсутствие потенциальных вирусов и инфекций, а также определяли группу и резус-фактор крови. В итоге, за день удалось заготовить более 40 литров крови.

«От всего сердца благодарю каждого, кто принял участие в акции и сдал кровь, которая, без всякого сомнения, поможет спасти чью-то жизнь, подарив второй шанс на выздоровление и счастье. Ваш вклад неоценим!», — сообщил глава округа Андроник Пак.

По информации главы округа, за нынешний год в наукограде было успешно организовано пять таких Дней донора. И эти планы будут только расширяться: на 2026 год уже запланировано проведение шести подобных акций.