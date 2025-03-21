День донора прошел в Павловском Посаде

Акции по сдаче донорской крови проводятся в муниципалитете регулярно. В Дом культуры «Октябрь» 21 марта обратились 64 потенциальных донора.

46 человек прошли все необходимые обследования и получили доступ к донации. Забор крови осуществлялся выездной бригадой Московской областной станции переливания. За время акции в этом день удалось собрать около 21 литра крови.

Жительница города Инна впервые принимала участие в акции. Она выразила благодарность медикам, за советы и легкость процедуры.

«Никакого дискомфорта не было, чувствую себя прекрасно. Сдать кровь не сложно, а польза от этого поступка колоссальная. Надеюсь, и моя кровь поможет спасти чью-то жизнь и здоровье», — поделилась Инна.

Следующий День донора состоится в Павловском Посаде 22 мая. Всего с начала года в городском округе донорами крови стали 68 человек, заготовлено больше 30 литров крови.