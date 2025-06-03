День добрых соседей отметили во дворе на улице Народной в Раменском

День добрых соседей отметили во дворе на улице Народной. Главная цель праздника — напомнить жителям о важности добрососедских отношений в современном мире.

В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Раменского муниципального округа Юрий Ермаков. Он вручил грамоты жителям за активное участие в совместных проектах и гражданскую позицию.

Концерт для собственников подготовили работники Дворца культуры имени Воровского. Во время мероприятия выступил хор народной песни «Россияночка». Дети играли в бадминтон, футбол и хоккей на траве. Всех угостили чаем и домашней выпечкой.

Судя по отзывам жильцов, такой формат праздника пришелся им по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.