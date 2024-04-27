«День добрых дел» прошел в 145 парках Подмосковья | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 15:26 «День добрых дел» прошел в 145 парках Подмосковья

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Акцию «День добрых дел» провели в парках Подмосковья 27 апреля. Активисты высадили деревья и создали площадки для семейного отдыха.

«Главные цели, которые были поставлены, выполнены. Высажено 7,8 тысячи деревьев и создано более 70 новых площадок семейного отдыха. В акции приняли участие 145 парков и более 35 тысяч человек. Благодарим каждого, кто присоединился», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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На акции в парках высадили почти 1400 дубов, 2863 елей, 3006 лип и более 600 красных кленов. Ямы под размер корневища засыпали плодородным грунтом и тщательно пролили для того, чтобы саженцы прижились. Уход за молодыми деревьями достаточно прост. Уже в этом сезоне насаждения будут радовать посетителей парков своей красотой.

27 апреля «День добрых дел» объединил миллион подмосковных школьников и включил их в десятки полезных активностей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил ребят за участие в акции.

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