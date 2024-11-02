Лучших волонтеров наградили в Одинцовском округе

День добровольца Московской области отметили в Старогородковской школе имени Фурагиной. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил награды активным волонтерам: благодарность министерства и благодарственные письма главы.

20 учеников школы получили свои первые волонтерские книжки. Андрей Иванов подчеркнул, что волонтеры в округе активно участвуют в различных мероприятиях и акциях, помогая нуждающимся, в том числе во время пандемии и беженцам, а также отправляя посылки солдатам.

Глава посетил изобразительную студию школы, где ученики подарили ему картину. После чаепития ребята рассказали о своих добрых делах: шьют балаклавы, плетут маскировочные сети, делают свечи и пекут пряники для военных.

Волонтер Камила Гусейнова сообщила, что скоро команда будет собирать новогодние подарки для жителей новых территорий.

Руководитель пункта сбора гуманитарной помощи Екатерина Скорикова отметила, что инклюзивное волонтерство в округе будет развиваться, предоставляя равные возможности для всех. Стоит отметить, что к Международному дню добровольцев планируется организовать образовательный форум для волонтеров.

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