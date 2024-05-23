День диагностики меланомы пройдет в Подмосковье 25 мая

Центры амбулаторной онкологической помощи в Подмосковье проведут день открытых дверей, посвященный Всемирному дню диагностики меланомы. Все желающие старше 18 лет смогут бесплатно проверить родинки и другие новообразования.

«Меланома — одна из самых агрессивных форм рака кожи. Поэтому важно регулярно обследовать родинки и другие новообразования на коже. День открытых дверей пройдет во всех 24 Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья в эту субботу», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Проверить родинки можно с 08:00 до 14:00. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт.

Адреса центров можно найти на онкопортале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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