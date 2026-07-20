День деревни Щельпино отметили в Воскресенске
Торжественное мероприятие, посвященное Дню деревни, состоялось в Щельпине 18 июля. Праздник объединил жителей и гостей городского округа, подарив всем участникам массу положительных эмоций.
Организаторы подготовили многочисленные тематические творческие площадки. Дети и молодежь с азартом поучаствовали в игровой программе «Арбузный переполох».
Почетные гости — депутаты окружного совета Сергей Кондратьев и Анна Кузнецова, а также руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура —поздравили жителей деревни, пожелав им мира, добра, семейного благополучия и дальнейшего процветания.
Центральным событием праздника стал концерт с участием творческих коллективов Дома культуры Ашитково.