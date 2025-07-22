День деревни Перхурово отметили в Павловском Посаде

Поздравили жителей муниципальный депутат Юлия Архипова и начальник территориального отдела Елена Моисеенко.

«Сегодня деревни активно развиваются, облагораживаются. Появляются новые дороги и детские площадки, магазины и зоны отдыха. Во многом мы благодарны и жителям, которые поддерживают порядок, проводят культурно-массовые мероприятия, живут одной большой деревенской семьей», — сказала Елена Моисеенко.

В этот день отметили жителей, которые внесли большой вклад в развитие своей малой Родины. Так, Наталья Новикова получила благодарность Мособлдумы за добровольческую деятельность, а Анатолий Батурин — за многолетнее активное участие в благоустройстве и общественной жизни деревни.

Кроме того, старосте деревни Наталье Добриогло, родителям участников СВО и ветерану спецоперации вручили благодарственные письма Павлово-Посадского городского округа за участие в проекте «Успех V Единстве поколений».

Концерт ко Дню деревни подготовили местные творческие коллективы.