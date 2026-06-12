День деревни отпраздновали в Старых Кузьменках в Серпуховском округе

Праздничная программа, посвященная Дню деревни, прошла 12 июня в Старых Кузьменках. Для жителей и гостей подготовили концерт, творческие занятия, спортивную активность и выставку об истории населенного пункта.

Праздник объединил местных жителей, дачников и тех, кто связан со Старыми Кузьменками семейными корнями. На протяжении всего дня на различных площадках проходили культурные и познавательные события. Организаторы подготовили программу для гостей разных возрастов, уделив внимание как творчеству, так и сохранению исторической памяти.

Центральной частью программы стал концерт с участием вокально-эстрадного ансамбля «КомуЗа» и серпуховского исполнителя Александра Гаспадарика. Для зрителей прозвучали композиции о Родине, любви, молодости и деревенской жизни.

«Такие праздники помогают сохранить связь поколений и напоминают о ценности малой родины», — отметили организаторы.

Желающие также смогли принять участие в творческих занятиях. Заведующая сельским Домом культуры Юлия Игнатова и художественный руководитель Алина Аверкина провели мастер-классы по изготовлению броши-триколора и декоративной поделки «Российская матрешка». Работы участники забрали с собой на память.

Для юных гостей работала площадка аквагрима от творческой мастерской «Бабушкин Буфет». Дети выбирали различные рисунки и с удовольствием участвовали в праздничной программе.

Отдельное внимание организаторы уделили истории деревни. Заведующая Кузьменковской сельской библиотекой Галина Олейник подготовила выставку «История Старых Кузьменок». Посетители познакомились с архивными фотографиями, документами и материалами, рассказывающими о прошлом населенного пункта, его жителях и традиционных ремеслах.

В программу вошло и занятие для участников губернаторского проекта «Активное долголетие». Жительница деревни Екатерина Федотова провела для собравшихся тренировку по фитнес-йоге.

Праздник завершился в теплой атмосфере. Концертные номера, творческие площадки, спортивные занятия и историческая экспозиция позволили жителям и гостям провести День деревни вместе и еще раз вспомнить о значении родного края.