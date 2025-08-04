День деревни отметили в четырех населенных пунктах Павловского Посада

Жители Дергаева, Левкина, Андреева и Аверкиева отпраздновали Дни деревень в Павловском Посаде. На мероприятиях наградили активистов населенных пунктов.

Награждение провели заместители главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова и Владимир Шевелин.

Благодарности Мособлдумы получили староста деревни Дергаево Олег Денисов, жители деревни Андреево Татьяна и Алексей Ковалевы, жители деревни Аверкиево Ольга и Роман Фокины, а также Вера Деменчук. Их отметили за активное участие в жизни малой Родины.

Кроме того, благодарственными письмами «Успех V Единстве поколений» наградили жительницу Дергаева Ольгу Гусенкову, старосту деревни Левкино Аксану Романову, активисток Людмилу Романову и Ладу Никулину — за участие в сборе гумпомощи, а также жену бойца СВО Екатерину Шалыганову.

Кроме того, такую же награду вручили старосте деревни Андреево Сергею Владимировичу, а также Светлане Романовой, Олегу Цапурину, Елене Ерохиной и старосте деревни Аверкиево Вере Казаковой.