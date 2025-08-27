День деревни Кузнецы отметили в Павловском Посаде

Сразу два тематических праздника организовали в Павловском Посаде. В округе отметили День деревни Кузнецы и праздник Совхозной улицы в деревне Тарасово.

Поздравила жителей начальник городского территориального отдела Оксана Шакура. Также участие в мероприятиях приняли старожилы и почетные жители населенных пунктов.

Творческие номера представили местные солисты и коллективы. В этот день жителей радовали ростовые куклы, для них провели спортивные состязания и мастер-классы.

«День деревни и день улицы — это не просто гулянье. Это важное событие, которое сохраняет традиции, объединяет жителей и дарит незабываемые эмоции, согревающие душу. Пусть эти праздники станут для всех нас символом единства, радости и светлой надежды на будущее», — сказала Оксана Шакура.

Отметим, что до муниципальной реформы 2006 года деревня Кузнецы входила в состав Кузнецовского сельского округа Павлово-Посадского района.