День деревни Курово отметили в Павловском Посаде

Праздник ко Дню деревни прошел в Курове. На нем наградили активных жителей.

Поздравили жителей заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Камиля Маркова и лидер общественного мнения Павел Ненашев. Также они вручили благодарственные письма активистам населенного пункта за вклад в развитие Курова.

Старосту Наталью Березину наградили благодарностью Московской областной думы. Также трое активных жителей, участвовавших в сборе гумпомощи для бойцов СВО, получили благодарственные письма «Успех V единстве поколений».

«Можно с уверенностью сказать, что здесь проживают неравнодушные, отзывчивые люди. В этот день желаем каждой семье крепкого здоровья, благополучия и счастья», — сказала Камиля Тагировна.

Отметим, что Дни деревень пройдут и в других населенных пунктах Павловского Посада на протяжении всего лета.