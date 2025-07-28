День деревни Крупино отметили в Павловском Посаде

Традицию празднования Дня деревень продолжают в Павловском Посаде. Накануне тематическое мероприятие провели в Крупине.

В этот день наградили активных жителей деревни. Мама участника спецоперации Татьяна Потапова, волонтер Елена Точилина и активистка Ольга Широкова получили благодарность Мособлдумы.

Также благодарственное письмо «Успех V Единстве поколений» вручили родителям бойцов СВО Людмиле Слесаревой, Елене Беревой и Юрию Смирнову. Такую же награду получили староста деревни Алексей Суслов и волонтер Ольга Суслова.

Ранее деревня называлась Малахова. Первое упоминание приходится на 1646 год.

Некогда здесь начали заниматься металлическим промыслом. В 1833 году появилось медно-литейное заведение.

После революции фабрики Русаковых национализировали. Теперь здесь арматурный завод. С 1 сентября 1945 года в Крупино начала функционировать Областная одногодичная сельскохозяйственная школа полеводов.