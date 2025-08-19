День деревни Клово отметили в Наро-Фоминском округе

В деревне Клово Наро‑Фоминского округа в разгар уборочной страды прошел традиционный День деревни — праздник, который собирает местных жителей вместе, чтобы вспомнить историю поселения, отметить достижения и порадовать друг друга творчеством. Несмотря на напряженный сезон на полях, жители нашли время для совместного торжества и общения.

По легенде, название деревни связано с переселением в XV веке ремесленников и скоморохов из села Каменского — возможно, от прозвища «клованы». Сегодня Клово живёт и развивается: постоянное население составляет 224 человека — в четыре раза больше, чем в 2010 году.

Особое место в общественной жизни села занимает его старейшая жительница Татьяна Кондратьевна Кирилюкова. В этом году ей исполнилось 85 лет; родившись и прожив всю жизнь в Клово, с 14 лет она работала в колхозе, воспитала детей и внуков, передавая им любовь к родной земле и уважение к труду.

В копилке ее наград — многочисленные медали и почетные грамоты; в День деревни ей вручили еще одну награду — благодарность от Совета депутатов Наро‑Фоминского округа за многолетний труд, активную жизненную позицию и верность традициям.

Организаторы и жители отмечают, что именно такие люди помогают селу сохранять устои и развиваться: чтить старших, растить детей в любви к родной земле, беречь обычаи и вместе строить будущее.

Фотогалерею с видами Клово и ее замечательными жителями можно посмотреть по ссылке.