День деревни Ивановское отметили в Серпухове

В городском округе Серпухов отметили День деревни Ивановское. Для жителей прошел большой праздник. На нем провели семейный турнир, мастер-класс и концерт.

Активистов и долгожителей Ивановского наградили за неравнодушие. Также благодарственные письма Совета депутатов муниципалитета получили староста деревни Татьяна Рогачкова и заведующая Ивановского сельского клуба Валерия Вышлова.

В этот день жители поучаствовали в семейном турнире по спортивной адаптивной игре жульбак, творческом мастер-классе, анимационной программе. Для них работали игровые аттракционы и ярмарка.

Также концерт организовали артисты Ивановского сельского клуба, Дома культуры поселка Большевик и солисты культурно-досугового объединения.

«Деревня Ивановское продолжает развиваться. Только за прошлый год в населенном пункте по областной губернаторской программе „Сто прудов и озер“ провели работы по расчистке водной глади водоема, в рамках социального партнерства с всероссийским движением „Здоровое Отечество“ установили поле для мини-футбола. В этом году отремонтировали региональную дорогу на Северном шоссе, которая проходит через деревню, обустроили тротуары. Теперь ее жители безопасно и комфортно ходят в школу, на работу», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отметим, что в местном сельском клубе жители деревни занимаются эстрадным и народным вокалом, ритмикой, фитнесом и другими видами творчества.

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