День деревни Исаково отметили в Воскресенске

В городском округе Воскресенск состоялось празднование Дня деревни Исаково. С теплыми поздравлениями к жителям обратились депутаты округа Галина Романова и Сергей Кондратьев.

Муниципальные депутаты вручили награды активным общественным деятелям, которые вносят значительный вклад в развитие родного края.

Для гостей праздника сотрудники Дома культуры «Красный Холм», а также коллективы из поселка Виноградово и села Ашитково подготовили разнообразную и увлекательную программу.

Для гостей подготовили интерактивные игры для детей, праздничный концерт с песнями и танцами, батуты для самых маленьких, вкусные угощения и розыгрыш призов в рамках губернаторской инициативы «Активное долголетие».

Все эти мероприятия подарили участникам яркие эмоции и отличное настроение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.