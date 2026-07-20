День деревни Исаково отметили в Воскресенске

Праздник, посвященный Дню деревни, прошел в Исакове в минувшую субботу, 18 июля. Для жителей и гостей организовали разнообразную интересную программу, которая подарила всем незабываемые впечатления.

Дети и молодежь с удовольствием поучаствовали в играх и эстафетах, связанных с арбузом. Это добавило веселья и создало всем летнее настроение. Работали тематические творческие локации, а кульминацией торжества стал праздничный концерт, представленный творческими коллективами Дома культуры села Ашитково.

Депутаты окружного совета Олег Сухарь, Галина Романова и Сергей Кондратьев поздравили жителей деревни и пожелали им мира и добра. Праздник прошел в теплой, душевной атмосфере. Люди общались, делились новостями, а разные активности помогли найти занятие по интересам и взрослым, и детям.