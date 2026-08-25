День деревни Городище отметили в Воскресенске

22 августа жители населенного пункта стали участниками праздника, который прошел под девизом «Люблю тебя, мой отчий край!». Мероприятие собрало много участников и подарило атмосферу домашнего уюта.

Праздничная программа получилась насыщенной и душевной. Главной площадкой стала сцена, где свои таланты продемонстрировали местные артисты.

С яркими вокальными номерами выступили коллектив «Акцент» под руководством Светланы Воронцовой, солисты Ярослав Бобров, Людмила Голынская, Ксения Гурман, Ирина Семенова и дуэт «Дежавю».

Танцоры коллектива «Ритм» и гости праздника — коллектив «Галатея» из сельского клуба деревни Степанщино — поделились зажигательным настроением.

Каждый участник мероприятия нашел занятие по душе: для гостей работали творческие площадки с мастер-классами от дома культуры деревни Ратчино и аквагрим. Традиционным местом притяжения стала зона угощений, где за чашкой горячего чая велись теплые душевные разговоры.