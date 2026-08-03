День деревни Елкино отметили в Воскресенске

В деревне Елкино городского округа Воскресенск 2 августа отметили День деревни. Праздник получился теплым и объединяющим — для детей и взрослых, пенсионеров и молодежи.

Гостей ждала насыщенная программа: веселые игры зарядили всех отличным настроением, а мастер-классы позволили каждому попробовать себя в творчестве и унести с собой памятный сувенир. На месте также работали торговые точки.

С теплыми словами поздравления к жителям обратилась заместитель главы Воскресенска Ольга Коротеева. Она вручила благодарственные письма главы округа активным жителям, которые ежедневно заботятся о развитии и благоустройстве деревни. Поздравления также прозвучали от депутата Совета депутатов Анны Морозовой.

Творческую часть праздника украсили выступления коллективов Дома культуры поселка Хорлово. В рамках проекта губернатора «Активное долголетие» прошел розыгрыш призов: самые активные гости получили приятные подарки.

Финальным аккордом вечера стала концертная программа ВИА «Союз» — любимые песни, живой звук и атмосфера всеобщего единения сделали этот вечер по-настоящему незабываемым.