День деревни Данилово отметили в Павлово-Посадском округе

Праздничную программу украсило выступление солистов и творческих коллективов муниципалитета. Они исполнили для жителей населенного пункта свои лучшие песенные и танцевальные номера.

Всех гостей праздника угощали чаем со сладостями на «Самоварной станции», а самые маленькие участники делали аквагрим и лакомились сахарной ватой.

Кульминацией мероприятия стало награждение самых активных жителей Данилово, которые внесли свой вклад в развитие деревни и помогали в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Татьяна Воронина и Андрей Еремин были награждены благодарностью Московской областной думы. Старосте деревни Данилово Анне Федотовой, Максиму Фатину и Андрею Еремину вручили благодарственные письма от проекта «Успех V Единстве поколений».

Деревня Данилово ранее была боярской вотчиной и входила в состав волости Загарье. Старожилы утверждают, что название населенному пункту дал простой труженик Данилы, который поселился в этих местах более тысячи лет назад.