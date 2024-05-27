День деревни Чемодурово отметили в Воскресенском округе

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Мероприятия в честь Дня деревни Чемодурово прошли в Воскресенском городском округе. Праздник организовали рамках инициативы «Лето в Подмосковье».

Для гостей создали интерактивную игровую и фотозону, провели мастер-классы и уроки верховой езды, открыли художественную мастерскую, а также организовали аттракционы, батуты, мобильную библиотеку, выставку ручной работы, а также кафе под открытым небом. Для самых маленьких устроили захватывающее шоу мыльных пузырей от благотворительного проекта «Дари тепло». На уличной сцене прошел праздничный концерт, открытый выступлением театра ростовых кукол «Софит».

Традиционно отметили заслуги местных жителей в развитии деревни. В адрес долгожителей, юбиляров, новорожденных, выпускников и спортсменов прозвучали много теплых и добрых слов. В течение вечера творческие коллективы и солисты городского округа Воскресенск радовали аудиторию своей музыкой.

Украшением программы стало выступление образцового коллектива «Фольклорный театр „Вечерка“. Завершился праздник дискотекой.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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