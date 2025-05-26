День деревни Чемодурово отметили в Воскресенске

Один из любимых праздников жителей населенного пункта традиционно отмечается в конце мая и посвящен Николе Вешнему. Гуляние развернулось на площадке возле уличной сцены.

На празднике работали торгово-ярмарочные палатки мастеров-умельцев. Для гостей организовали разнообразные мастер-классы, катание на лошадях, лазертаг и праздничный стол с ароматным чаем и сладостями.

Сотрудники дома культуры подготовили детскую игровую программу, которую продолжило шоу мыльных пузырей от участников проекта «Дари тепло».

Жителей Чемодурова поздравил настоятель Успенского храма села Константиново Сергий Котерев. Депутат окружного совета Екатерина Павлова наградила почетными грамотами самых активных сельчан. Всем раздали памятные сувениры, а для людей старшего поколения прошла лотерея, в которой разыграли три экскурсионные путевки.

Праздник завершился зажигательной дискотекой под открытым небом.