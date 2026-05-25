День деревни Чемодурово отметили в Воскресенске

Торжество в честь Дня деревни Чемодурово организовали в ретро-концепции. Гости праздника перенеслись в эпоху Советского Союза.

Собравшихся поздравили настоятель Успенского храма села Константиново Сергий Котерев и руководитель воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура. Самым активным жителям деревни вручили почетные грамоты.

Для детей театр ростовых кукол «Софит» и сотрудники дома культуры «Красный горняк» подготовили интересную развлекательную программу. Все желающие смогли проявить попробовать свои силы на мастер-классах по художественной росписи гипсовых фигур, созданию головных уборов из газет и изготовлению памятных значков. Особый интерес у жителей вызвала выставка-фотозона «Путешествие в прошлое».

Представители старшего поколения поучаствовали в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» в беспроигрышный лотерее, главными призами в которой стали три экскурсионные путевки.

Праздник завершился большой концертной программой с участие солистов и творческих коллективов.