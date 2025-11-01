День борьбы пройдет в спортивном комплексе «Олимпиец»

Один из самых ожидаемых спортивных праздников года в округе готовится принять физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец» в Луховицах. 1 ноября ФОК распахнет свои двери для поклонников греко-римской борьбы.

Об этом сообщили в администрации округа. В этот день борцовский ковер физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» будет приветствовать настоящих легенд греко-римской борьбы. Участие примут Алан Хугаев, Артем Сурков и Максим Сурков.

Они проведут для юных участников открытую тренировку и интерактивный мастер-класс. Они не только продемонстрируют ключевые приемы и техники, но и поделятся опытом, раскроют секреты подготовки, а также расскажут о пути к вершинам профессионального спорта.

«В программе: открытая тренировка по греко-римской борьбе, где можно будет увидеть в деле настоящих профессионалов, интерактивный мастер-класс, на котором спортсмены ответят на вопросы и дадут ценные советы, а также долгожданная встреча с чемпионами, кульминацией которой станет автограф-сессия. Мы приглашаем приходить всей семьей», — сообщил директор Луховицкой спортивной школы Роман Семенов.

Начало мероприятия запланировано на 13:00. Местом проведения станет Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец», расположенный по адресу: Луховицы, улица Островского, владение 20, строение 1. Вход свободный.