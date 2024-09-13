День благоустройства отметят в Подмосковье 15 сентября

В воскресенье, 15 сентября, впервые в Подмосковье отметят День благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона. Праздник утвердила Мособлдума.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин подчеркнул, что с 2018 года, с возникновения министерства благоустройства, регион активно работает над созданием комфортных и озелененных общественных пространств.

Так, за время работы ведомства в Подмосковье благоустроили множество парков, скверов, пешеходных зон и набережных. Изменения затронули более восьми миллионов жителей.

Главная цель праздника — подчеркнуть важность работы по благоустройству и отметить успехи, достигнутые в этой области. Напомним, что Московская область занимает 3-е место по индексу качества городской среды среди российских регионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о победе подмосковных проектов на всероссийском конкурсе по благоустройству. Он подчеркнул, что это — результат общей работы.

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