День благотворительности «Белый Цветок» прошел в Серпухове

В Серпухове прошел День благотворительности «Белый Цветок» — праздник с глубокими историческими корнями. Он возник еще в дореволюционной России и возродился в нашем веке ровно 20 лет назад.

Традиция «Белого Цветка» связана с благотворительной помощью через покупку белых цветов, которая существовала давно. В ней могли участвовать как состоятельные меценаты, так и обычные люди — каждый вклад, каким бы маленьким он ни был, имел большое значение и приближал к общей цели.

«На протяжении всей истории благотворительности подчеркивалась ценность каждого, даже самого скромного пожертвования. Эта идея находит отражение и в религиозных текстах, в частности, в Евангелии. Вспомним притчу о бедной вдове, пожертвовавшей всего две лепты — монеты, казалось бы, незначительные. Однако Господь принял этот дар как величайшую жертву, ибо вдова отдала все, что у нее было», — рассказал иерей Дионисий Коськин.

В рамках праздника можно было помочь детям, приобретая игрушки или участвуя в мастер-классах с добровольным взносом. Также пожертвования принимались через QR-коды на специальных коробках.

В этом году собранные средства направят на покупку специализированного питания для детей с тяжелыми заболеваниями из городского округа Серпухов.