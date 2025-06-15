День благотворительности «Белый Цветок» прошел в Серпухове
В Серпухове прошел День благотворительности «Белый Цветок» — праздник с глубокими историческими корнями. Он возник еще в дореволюционной России и возродился в нашем веке ровно 20 лет назад.
Традиция «Белого Цветка» связана с благотворительной помощью через покупку белых цветов, которая существовала давно. В ней могли участвовать как состоятельные меценаты, так и обычные люди — каждый вклад, каким бы маленьким он ни был, имел большое значение и приближал к общей цели.
Организаторами мероприятия выступили Подольская епархия и Серпуховское благочиние при поддержке администрации муниципалитета.
Иерей Дионисий Коськин отметил, что на протяжении всей истории благотворительности ценность имеет даже самое скромное пожертвование.
«На протяжении всей истории благотворительности подчеркивалась ценность каждого, даже самого скромного пожертвования. Эта идея находит отражение и в религиозных текстах, в частности, в Евангелии. Вспомним притчу о бедной вдове, пожертвовавшей всего две лепты — монеты, казалось бы, незначительные. Однако Господь принял этот дар как величайшую жертву, ибо вдова отдала все, что у нее было», — рассказал иерей Дионисий Коськин.
В рамках праздника можно было помочь детям, приобретая игрушки или участвуя в мастер-классах с добровольным взносом. Также пожертвования принимались через QR-коды на специальных коробках.
В этом году собранные средства направят на покупку специализированного питания для детей с тяжелыми заболеваниями из городского округа Серпухов.